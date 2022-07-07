Миллиардер Уоррен Баффет назвал лучшие способы сэкономить
Уоррен Баффет считает, что финансовая дисциплина и экономия помогают пережить сложные периоды, в том числе и нынешнюю высокую инфляцию.
Миллиардер живет в доме, который купил более 60 лет назад. Его недвижимость за 31,5 тысячи долларов стоит уже около 1 млн долларов. Баффет брал кредит только 1 раз – купил в ипотеку загородный дом в Калифорнии.
Он покупает недорогие завтраки, на которые готов потратить не более 3 долларов с небольшим. Его не привлекают дорогие вещи вроде дизайнерских костюмов или iPhone, он старается избегать лишних трат.
Однажды Баффет занял 25% своего состояния и купил акции на эти деньги. Он считает такой подход неразумным и предостерегает от инвестирования заемных средств.
Миллиардер приобретает отремонтированные автомобили со скидкой, потому что ездит не слишком много.
Он занимается творчеством, чтобы сэкономить, например, превращает старую мебель во что-то нужное.
Баффет считает, что секрет его успеха в занятии любимым делом – инвестированием. А еще он увлекается карточными играми и играет на укулеле.
Миллиардер предпочитает наличные кредитным карточкам и все еще вырезает купоны.
Опубликовано: Светлана Репина
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