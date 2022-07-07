Джоан Роулинг настояла на немедленной отставке Бориса Джонсона с поста премьера Британии

Написавшая "Гарри Поттера " Джоан Роулинг попросила Бориса Джонсона покинуть пост британского премьера.

7 июля английская популярная писательница Джоан Роулинг сообщила, что она выступает за незамедлительное увольнение Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. Также Роулинг поддержала набирающий в Twitter'е популярность хэштег "ДжонсонДолженУйти".

Накануне в Великобритании развернулась масштабная кампания за отставку Бориса Джонсона, ввиду чего в британского Кабинете министров начались массовые увольнения местных политиков, не согласных с действиями собственного премьера.