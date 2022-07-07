Правительство Норвегии остановило опасную забастовку газовиков и нефтяников
Норвежскому правительству удалось остановить забастовку нефтяников и газовиков, которая могла усугубить энергетический кризис в Европе.
4 июля работники нефтегазового сектора Норвегии, входящие в профсоюз Ледерна, объявили забастовку. Ее последствия для Евросоюза могли быть катастрофическими с учетом нынешней ситуации.
Правительство предложило обязательный арбитраж между профсоюзом и работодателями. Министр труда Марте Мьёс Персен заявил, что прекращение добычи газа в связи с забастовкой является неоправданно мерой.
Он уточнил, что власти обычно проявляют значительную сдержанность, прежде чем вмешаться в забастовку. Но возможные серьезные последствия заставляют его принимать меры.
Лидер профсоюза Аудун Ингвартсе сказал, что удивлен такой быстрой реакцией правительства. При этом оно отметил, что профсоюз уважает причины действий властей, и сотрудники вернуться к работе в кратчайшие сроки.
Директор по организационной политике и политике в отношении работодателей в Norwegian Oil and Газ Элизабет Браттебё Фенне отметила, что правительство понимает серьезность положения и действует для поддержания репутации Норвегии как надежности и стабильного поставщика природного газа в Европу.
Нефтяники требовали повышения заработной платы, поскольку инфляция в стране в мае достигла рекордных 5,7%.
По данным Норвежской нефтегазовой ассоциации, забастовка могла привести к сокращению экспорта газа из страны на 56% уже к субботе.
Опубликовано: Светлана Репина
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