Китай обвинил США в технологическом терроризме, поскольку американская сторона пыталась препятствовать продажам в КНР ключевых микросхем компанией ASML Holding NV и Nikon Corp.

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заявил, что Вашингтон лоббирует союзников, чтобы они прекратили продажу основных технологий для производства микрочипов.

По словам Лицзяня, это одна из мер по сдерживанию подъема Китая и пример принудительной дипломатии США, которые злоупотребляют государственной властью и своей технологической гегемонией.

Дипломат подчеркнул, что это классический технологический терроризм, который напоминает о рисках зависимости от США в части технологий.

Предлагаемые ограничения расширят существующий мораторий на продажу Китаю наиболее передовых систем, чтобы помешать стране стать мировым лидером в производстве чипов.

Если Нидерланды согласятся на такой шаг, китайским производителям микросхем может быть нанесен серьезный удар.

США также пытаются оказать давление на Японию, чтобы она прекратила поставки определенных технологий китайским производителям микросхем.

Амир Анварзаде из Asymmetric Advisors говорит, что китайские производители чипов накапливали бывшее в употреблении оборудование со времен Трампа, поэтому запрет передовых инструментов не сможет остановить прогресс Китая в области полупроводников.