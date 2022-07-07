Диетологи рассказали, какие алкогольные напитки сильно меняют уровень сахара в крови
Употребление алкоголя нарушает процесс пищеварения и работу печени. Некоторые напитки могут вызвать существенное падение уровня сахара в крови, вплоть до гипогликемии, или его рост
Сладкие десертные вина содержат много сахара и калорий. Лучше позволить себе сухое красное или белое вино, где содержание сахара значительно ниже.
Для приготовления большинства коктейлей используются разнообразные сиропы. Все они сладкие за счет высокого содержания сахара.
При этом в готовом коктейле невозможно проконтролировать количество сиропа, поэтому такой напиток может быть опасным. Лучше выбрать обычный мартини или текилу с долькой лайма.
Не меньший риск создают и замороженные коктейли. Пина-колада или маргарита содержат добавленный сахар, что может привести к скачку глюкозы в крови.
Количество сахара увеличивается при добавлении фруктовых соков. Но замороженный напиток можно сделать и дома, например, из смузи.
Газированные алкогольные напитки в бутылках просто переполнены сахаром. В одной такой бутылке содержится дневная норма или даже больше.
Здесь выходом тоже станет самостоятельное приготовление напитка из ингредиентов, в которых не содержится такое количество сахара.
Опубликовано: Светлана Репина
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