Диетологи рассказали, какие алкогольные напитки сильно меняют уровень сахара в крови

Употребление алкоголя нарушает процесс пищеварения и работу печени. Некоторые напитки могут вызвать существенное падение уровня сахара в крови, вплоть до гипогликемии, или его рост

Сладкие десертные вина содержат много сахара и калорий. Лучше позволить себе сухое красное или белое вино, где содержание сахара значительно ниже.

Для приготовления большинства коктейлей используются разнообразные сиропы. Все они сладкие за счет высокого содержания сахара.

При этом в готовом коктейле невозможно проконтролировать количество сиропа, поэтому такой напиток может быть опасным. Лучше выбрать обычный мартини или текилу с долькой лайма.

Не меньший риск создают и замороженные коктейли. Пина-колада или маргарита содержат добавленный сахар, что может привести к скачку глюкозы в крови.

Количество сахара увеличивается при добавлении фруктовых соков. Но замороженный напиток можно сделать и дома, например, из смузи.

Газированные алкогольные напитки в бутылках просто переполнены сахаром. В одной такой бутылке содержится дневная норма или даже больше.

Здесь выходом тоже станет самостоятельное приготовление напитка из ингредиентов, в которых не содержится такое количество сахара.