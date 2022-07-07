Беларусь начала продавать в китайском TikTok чипсы и шоколад

Беларусь запустила интернет-магазины на китайской платформе электронной коммерции JD.com и в приложении для коротких видео Douyin, китайской версии TikTok.

Страна намерена продвигать свои товары на китайском рынке. В прямой трансляции на канале в Douyin белорусский посол в Китае Юрий Сенько предложил потребителям чипсы и шоколад.

Заказать эти товары можно было прямо во время прямой трансляции. Ее посмотрели около 207 000 пользователей, что позволило на время занять второе место на платформе.

Запуск магазинов на Douyin и JD.com является частью проекта, реализуемого парком «Великий камень». На белорусском аккаунте в Douyin с 209 000 подписчиков регулярно публикуются видео о жизни, путешествиях и учебе в стране.

Там же размещена информация о том, что в магазине продано более 23 000 единиц товаров. На магазин на JD.com подписано 13 000 пользователей.

Китай является вторым по величине торговым партнером Беларуси после Росси. Основным импортом Китая из республики являются удобрения.

Свои каналы на Douyin есть у Франции и ЮАР. Они используются для продажи вин. На JD.com работает магазин России, где можно купить мед, печенье и другие товары.

Первой каналы электронной коммерции для конкретных стран в Китае запустила корпорация Alibaba Group Holding.