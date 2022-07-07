В Пекине вводят обязательную вакцинацию от COVID для посещения общественных мест

Для желающих посещать общественные места в Пекине вводится обязательная вакцинация от COVID. Это касается посещения спортивных залов, библиотек, кинотеатров.

С 11 июня попасть в такие места смогут только вакцинированные люди. Исключение сделано для тех, у кого есть противопоказания к прививке.

На рестораны и общественный транспорт правило не распространяется. Ранее в Китае уже требовали вакцинации сотрудников с повышенных риском, но прививки делались на добровольной основе.

К сентябрю прошлого года в Пекине было привито 97,7% взрослого населения. Сейчас власти призывают жителей города вакцинироваться повторно, уделяя особое внимание пожилым людям.

Между тем пользователи соцсети Weibo напоминают, что в прошлом году национальный орган здравоохранения Китая обещал не ограничивать передвижения непривитых людей.

Пока не уточняется, будут ли новые правила касаться только первой дозы или полной вакцинации и повторной иммунизации, можно ли будет делать прививки иностранными препаратами Pfizer и Moderna, которые не утверждены в Китае.

6 июля в Пекине сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом. Все заболевшие изолированы для медицинского наблюдения.

В столице Китая также изменены правила для внутренних поездок. Людям, которые в течение 7 дней побывали в городах с зафиксированными случаями COVID, будет ограничен въезд в Пекин.

Но ограничения на въезд путешественников из внутренних районов вблизи китайских границ отменяются, а прямые международные рейсы в Пекин планируется возобновить.