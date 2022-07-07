ЕС хочет инвестировать в самую высокую плотину в мире, чтобы ослабить энергетическое влияние России
Евросоюз планирует стать основным инвестором самой высокой плотины в мире, расположенной в Таджикистане. Это станет ответом на китайскую инициативу «Один пояс, один путь».
Строительство гигантской Рогунской гидроэлектростанции началось в Таджикистане в 2016 году. Она должна обеспечить полную энергетическую независимость этой стране.
Европейский инвестиционный банк ранее не финансировал данный проект. Однако на днях Еврокомиссия обратилась в финансовое учреждение с просьбой стать крупнейшим инвестором строительства станции.
Возведение объекта обойдется примерно в 8 млрд долларов, из них 3 млрд долларов уже потрачены. Пока проект финансируется за счет облигаций правительства Таджикистана и частных кредитов.
Но Душанбе запросил у Евросоюза финансовую и технологическую поддержку. ЕС заинтересован в энергетический независимости Центральной Азии от России.
Ожидается, что Рогунская ГЭС с ее плотиной высотой 335 м обеспечит потребность в электроэнергии самого Таджикистана, а также позволит экспортировать ее в Узбекистан и Казахстан.
На данный момент Таджикистан закупает нефть в России, а Казахстан и Узбекистан импортируют российский природный газ.
Финансирование объекта станет частью стратегии ЕС «Глобальные ворота», которая рассматривается как более экологичная альтернатива китайской инициативе «Один пояс, один путь».
Опубликовано: Светлана Репина
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