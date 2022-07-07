Китайская экономика сокращается, цели Си Цзиньпина под угрозой
Во втором квартале 2020 года зафиксировано сокращение экономики Китая. Аналитики считают, что местные власти не признают данный спад.
Экономисты, опрошенные Bloomberg, полагают, что на следующей неделе китайское правительство сообщил о росте ВВПР примерно на 1,5% во втором квартале.
Однако данные за июнь показывают, что за этот период произошло сокращение экономики из-за последствий блокировки десятков китайских городов.
Падение ВВП свидетельствует о более медленном, чем в 2020 году восстановлении Китая после коронавирусных ограничений. Си Цзиньпин поставил перед чиновниками задачу добиться роста ВВП на 5,5% к концу года.
При этом он требует придерживаться политики Covid Zero, которая невозможна без жестких ограничений.
Руководитель отдела исследований рынков Китая в Rhodium Group Логан Райт говорит, что официальные данные указывают на значительный спад потребления домохозяйств и розничных продаж. Проблемы есть и в секторе недвижимости.
Согласно полученным сведениям, поездки по дорогам Китая сократились в сравнении с прошлогодним уровнем. Количество внутренних рейсов снизилось на 62% по сравнению с прошлым годом.
Покупки автомобилей упали более чем на 10% за квартал. Падение продаж предметов роскоши составит около 30-50%.
Чтобы достичь годовой цели по росту ВВП при показателе в 1% за второй квартал в следующем полугодии потребуется рост на 7,5%.
Опубликовано: Светлана Репина
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