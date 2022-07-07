В Северной Македонии пятую ночь подряд проходят массовые протесты

Тысячи жителей Северной Македонии в очередной раз прошли по столице государства Скопье. Они протестуют против предложений, связанных с вступлением страны в Евросоюз.

Во время протестов случаются вспышки насилия. Так, группа людей забросала демонстрантов камнями и бутылками. Местные СМИ сообщили, что мужчина выстрелил из пистолета. 

Глава оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски, который участвовал в марше, разместил в Facebook фото, в которой человек направляет на него пистолет. 

Накануне на протестах пострадали 47 полицейских. Группы протестантов бросали в здание парламента камни, металлические прутья и бутылки с зажигательной смесью.

Протесты вызваны предложением Франции о компромиссе, направленном на снятие возражений соседней Болгарии против вступления Северной Македонии в Евросоюз.

Болгария хочет, чтобы Северная Македония официально признала болгарские корни ее языка и болгарское меньшинство в стране, а также прекратила разжигание ненависти. В Северной Македонии считают, что это подрывает их национальную идентичность.

Президент страны Стево Пендаровски и правительство поддерживают сделку, предложенную Францией. В Болгарии уже официально приняли это предложение.

Северная Македония является кандидатом на вступление в Евросоюз уже 17 лет. В 2020 году был дан зеленый свет на проведение переговоров о вступлении, но их дата так и не определена.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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