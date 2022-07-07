Фермеры рассказали об особенностях посадки картофеля под зиму

В регионах со сравнительно мягким климатом картофель можно сажать под зиму. Это позволит получить ранний урожай и не тратить лишние силы на полив, поскольку растаявший снег обеспечит достаточное количество влаги в грунте.

Для начала нужно выбрать подходящий сорт. Ультраранние виды для этой цели не подойдут, поскольку прорастут раньше времени. Можно попробовать Зов, Радич, Крепыш или Явар.

Сажать такой картофель нужно во второй половине октября, уже после первых заморозков. Если ночью почва подмерзает, а днем оттаивает, значит, наступило подходящее время для посадки.

Необходимо выбрать ровное место с хорошим освещением. Подойдет почва с нейтральной кислотностью, если на ней не росли перцы и томаты.

Перед посадкой каждый клубень нужно тщательно проверить на предмет повреждений и болезней. Посевной материал 2 недели выдерживают в светлом и прохладном помещении, время от времени опрыскивая водой.

При посадке на дно лунки выкладываются компост и зола, сверху кладут клубни и присыпают их землей.

Почву необходимо мульчировать, лучше всего опилками. Их укладывают слоем примерно в 30 см.

Сверху грядки накрываются спанбондом. Такой картофель рано созревает, дает хороший урожай и не подвергается атакам колорадского жука или других вредителей.