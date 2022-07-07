Садоводы рассказали, как размножать тую черенками
Туи – красивые и неприхотливые растения, которые хорошо себя чувствуют практически на любой почве и легко размножаются при помощи черенков.
Из черенков туи можно получить растение с сохранением всех признаков сорта. Черенки можно заготавливать в любое время года.
Весной этим вопросом лучше заниматься в апреле, летом – в июне, осенью – в октябре, а зимой – во все месяцы. Но осенние и зимние черенки будут некоторое время расти дома, весенние и летние можно сразу сажать в грунт.
Качество будущего растения и его способность приживаться в почве зависит от выбранных черенков. Побеги нужно срезать в средней части дерева, на них не бывает вредителей, их реже поражают заболевания.
Нужно срезать отросток до 30 см вместе с корой, очистить снизу на 3-4 см, обработать стимулятором роста и посадить в землю.
Сажать черенки нужно в смесь песка с торфом, предварительно обработав грунт паром. В емкости должны быть отверстия для оттока воды и дренаж. Сверху посадки накрывают пленкой.
Черенки должны находиться в тепле, их необходимо аккуратно поливать и обрызгивать водой. Высаживать их нужно на хорошо освещенном месте с обязательным мульчированием.
Для улучшения приживаемости черенки следует часто поливать. Подкормки используются не ранее, чем через 2 года после посадки. Зимой молодые деревья необходимо укрывать.
Опубликовано: Светлана Репина
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