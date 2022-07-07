Фермеры объяснили, почему краснеют листья у свеклы и что с этим делать

Свекла дает хороший урожай только при правильном уходе. Красный цвет листьев – это повод задуматься о причинах и принять некоторые меры, чтобы растения не погибли.

Иногда листья краснеют из-за слишком частого и обильного полива. В этом случае урожай может оказаться неплохим, но для длительного хранения он не подойдет.

Красная ботва может указывать на повышенную кислотность почвы. Свекла предпочитает нейтральный грунт. Раскислить землю можно при помощи доломитовой муки во время осенней перекопки.

Краснота листьев может быть признаком дефицита фосфора. Тогда листа становится насыщенно-зеленой, прежде чем заметно покраснеть.

Если растению не хватает калия, красными станут только края листьев. При дефиците магния ботва не только краснеет, но и закручивается вверх. Во всех случаях нехватка веществ восполняется подкормками.

Красный цвет листьев свеклы бывает при грибковой инфекции. Одновременно появляются сухие пятна. Особенно часто заболевание проявляется в условиях повышенной влажности.

Для лечения растения используются препараты с медью, например, бордоская жидкость, а также соответствующие фунгициды.

Для профилактики грибка нужно своевременно удалять сухие листья и обеспечивать проветривание посадок, при необходимости проводить прореживание.