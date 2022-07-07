Опытные огородники рассказали, как можно размножать картофель

Картофель можно размножать несколькими способами с сохранением сортовых характеристик. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Самый простой способ – размножение клубнями. Нужно выбрать подходящий посадочный материал без повреждений и гнили, подержать его месяц в теплом и светлом помещении.

Картофель высаживается в начале мая в лунки глубиной 30 см. Предварительно клубни рекомендуется обработать стимулятором роста.

Второй вариант – размножение ростками. Клубни нужно слегка прорастить в увлажненной почве, отделить ростки и заглубить в землю на две трети длины. Такой метод подходит, когда посадочного материала не слишком много.

Стоит учитывать, что ростки отличаются повышенной чувствительностью к перепадам температур и часто подвергаются инфекционным болезням.

Размножать картофель можно глазками. В феврале нужно вырезать глазки при помощи продезинфицрованного ножа, в апреле посадить их в грунт, присыпать землей и регулярно поливать.

Всходы высотой от 10 см можно пересаживать в открытый грунт. Его предварительно стоит обработать от бактерий и вредителей.

Для размножения семенами нужно собрать семенной материал, высушить, высадить весной на рассаду и впоследствии пересадить в землю.