Садоводы посоветовали, чем подкармливать лилии для роскошного цветения
Чтобы добиться пышного и продолжительного цветения лилий, защитить их от вредителей и болезней, необходимо грамотно подбирать и своевременно вносить подкормки.
Перед высадкой лилий нужно внести в грунт органические подкормки. Они содержат азот, который необходим растению для формирования зеленой массы.
Можно использовать перегной, компост, древесную золу, но не свежий навоз, который создает риск развития инфекций.
В начале весны вносятся аммиачная селитра или мочевины. Чтобы цветы быстрее росли, можно развести мочевину водой или использовать водный раствор коровяка.
Через несколько недель вносится следующая подкормка. Лучше всего чередовать органику с минеральными составами. Азотные удобрения применяются дважды за сезон, второй раз – перед формированием бутонов.
В это же время лилиям нужны фосфор и кальций. От них зависят длительность цветения и размер бутонов. Для этой цели подойдет комплексное удобрение, например, нитроаммофоска.
Растению легче усваивать подкормки в жидком виде. Не стоит отказываться и от обработки по листу. Во время цветения лилия подкармливают комплексными удобрениями.
Летом желательно подкормить лилии древесной золой. Такую подкормку можно совместить с внесением любых удобрений.
Опубликовано: Светлана Репина
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