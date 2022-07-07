Садоводы посоветовали, чем подкармливать лилии для роскошного цветения

Чтобы добиться пышного и продолжительного цветения лилий, защитить их от вредителей и болезней, необходимо грамотно подбирать и своевременно вносить подкормки.

Перед высадкой лилий нужно внести в грунт органические подкормки. Они содержат азот, который необходим растению для формирования зеленой массы.

Можно использовать перегной, компост, древесную золу, но не свежий навоз, который создает риск развития инфекций.

В начале весны вносятся аммиачная селитра или мочевины. Чтобы цветы быстрее росли, можно развести мочевину водой или использовать водный раствор коровяка.

Через несколько недель вносится следующая подкормка. Лучше всего чередовать органику с минеральными составами. Азотные удобрения применяются дважды за сезон, второй раз – перед формированием бутонов.

В это же время лилиям нужны фосфор и кальций. От них зависят длительность цветения и размер бутонов. Для этой цели подойдет комплексное удобрение, например, нитроаммофоска.

Растению легче усваивать подкормки в жидком виде. Не стоит отказываться и от обработки по листу. Во время цветения лилия подкармливают комплексными удобрениями.

Летом желательно подкормить лилии древесной золой. Такую подкормку можно совместить с внесением любых удобрений.