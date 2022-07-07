Агрономы рассказали, как можно применять яичную скорлупу с пользой для огорода

Яичную скорлупу не стоит отправлять в мусорное ведро, ведь ее можно использовать в огороде. Для этого есть несколько способов.

Скорлупу можно складывать в компостную яму. Чтобы она быстрее разлагалась, ее смешивают с влажными органическими отходами.

В яичной скорлупе содержится множество полезных веществ, которые она будет постепенно отдавать почве. Это калий, натрий, кальций, магний, сера, фосфор и микроэлементы.

Скорлупа раскисляет грунт, поэтому ее используют для растений, предпочитающий нейтральные почвы. Перед просушиванием ее рекомендуется хорошо промыть, чтобы не занести инфекцию в землю.

Высушить скорлупу можно на балконе или радиаторе. Затем ее измельчают для укоренного разложения.

Использовать скорлупу в качестве подкормки можно для яблонь и слив, зелени и бобовых растений, томатов и картофеля.

Опыление растений таким порошком спасает от колорадского жука. Крупная скорлупа отвадит от грядок слизней и улиток, поскольку будет царапать их.

Разложенные на листьях капуты кусочки яичной скорлупы предотвратит нашествие бабочек-белянок, а внесение в почву снизит риск поражения растений проволочником.