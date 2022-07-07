Агрономы рассказали, как можно применять яичную скорлупу с пользой для огорода
Яичную скорлупу не стоит отправлять в мусорное ведро, ведь ее можно использовать в огороде. Для этого есть несколько способов.
Скорлупу можно складывать в компостную яму. Чтобы она быстрее разлагалась, ее смешивают с влажными органическими отходами.
В яичной скорлупе содержится множество полезных веществ, которые она будет постепенно отдавать почве. Это калий, натрий, кальций, магний, сера, фосфор и микроэлементы.
Скорлупа раскисляет грунт, поэтому ее используют для растений, предпочитающий нейтральные почвы. Перед просушиванием ее рекомендуется хорошо промыть, чтобы не занести инфекцию в землю.
Высушить скорлупу можно на балконе или радиаторе. Затем ее измельчают для укоренного разложения.
Использовать скорлупу в качестве подкормки можно для яблонь и слив, зелени и бобовых растений, томатов и картофеля.
Опыление растений таким порошком спасает от колорадского жука. Крупная скорлупа отвадит от грядок слизней и улиток, поскольку будет царапать их.
Разложенные на листьях капуты кусочки яичной скорлупы предотвратит нашествие бабочек-белянок, а внесение в почву снизит риск поражения растений проволочником.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»
Садоводы посоветовали, чем подкармливать лилии для роскошного цветения
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград
Опытные огородники рассказали, как можно размножать картофель
Алиханов допустил запрет на экспорт и импорт товаров в РФ из Прибалтики