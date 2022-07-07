Фермеры объяснили, почему на моркови появляется гниль и как этого избежать

Морковь – один из самых вкусных и полезных овощей, который используется для приготовления самых разнообразных блюд. Чтобы вырастить крупные и качественные плоды без гнили нужно соблюдать несколько правил.

Чтобы избежать появления гнили на моркови, нужно прореживать посадки и следить за своевременным поливом. Необходимо также обработать растения специальным раствором.

Для его приготовления 3 г марганцовки и 3 г борной кислоты нужно развести в 10 л воды. Такого объема достаточно для полива около 4 квадратных метров грядок.

Перед обработкой почву следует пролить чистой водой, а затем внести раствор. Во влажном грунте он будет лучше усваиваться растением.

Процедуру следует повторить через 3 недели. После такой обработки морковь надежно защищена от гнили.

Чтобы плоды не вырастали рогатыми и не трескались при созревании морковь нужно обязательно прореживать. После процедуры между растениями должно быть как минимум 5 см.

Еще одна проблема – это морковная муха, которая поражает огородную культуру и мешает получить хороший урожай.

Избавиться от вредителя можно с помощью раствора из 1 ст.л. красного или черного перца в 10 л воды. Этим составом морковь опрыскивают перед прореживанием.