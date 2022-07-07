Агрономы рассказали, как вырастить сладкие помидоры в теплице

Считается, что на открытом грунте помидоры вырастают более сладкими, чем в теплице. Но и в парнике можно вырастить плоды с великолепным вкусом, если соблюдать все правила.

Томаты любят свет, при достаточном количестве солнца они становятся сладкими. Растение должно находиться на свету как минимум 8 часов в сутки.

В теплице очень важно не загущать посадки, поскольку растения должны получать не только свет, но и проветривание. Лишние побеги лучше удалить, чтобы не пострадал весь урожай.

Теплицу необходимо приводить в порядок, например, удалять со стенок остатки различных средств после обработки, пыль и загрязнения.

Все это сокращает количество света, которое проходит через тепличное покрытие. Стены парника рекомендуется периодически мыть не только изнутри, но и снаружи.

Накопление сахара в плодах можно улучшить при помощи подкормок. В периоды цветения плодоношения растениям нужны калий и фосфор.

Лучше всего использовать органику, в первую очередь, древесную золу. В ней содержится целый комплекс веществ, полезных для огородной культуры.

Полив должен быть регулярным, но не избыточным, чтобы из почвы не вымывались полезные вещества.

Полив лучше проводить реже, но он должен быть обильным, чтобы земля промокала на 30см или глубже. Не лишним будет и мульчирование грядок, чтобы грунт меньше пересыхал и становился более плодородным.

Лишние боковые побеги нужно вовремя удалять, чтобы они не отбирали у растения питание и свет, не загущали посадки. Высокорослым сортам в конце лета нужна обрезка верхушек. После этого они формируют меньше зелени, но больше плодов.