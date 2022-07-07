Фермеры назвали болезни огурцов, которые развиваются из-за неправильного полива
Огурцы любят солнце и высокую влажность. Но если эти растения поливать неправильно, они заболевают, и на хороший урожай можно не рассчитывать.
Грунт должен быть влажным, но не сырым. При всей любви огурцов к влаге, не стоит поливать их слишком часто.
Чрезмерный полив может привести к грибковому заболеванию, которое называется альтернариоз. На нижних листьях появляются пятна с желтой каймой, потом они становятся коричневыми, и листья отмирают.
Чтобы болезнь не распространялась на другие растения, старые листья нужно сразу убирать. Огурцы нельзя поливать сверху. Справиться с болезнью помогут фунгициды.
При избыточной влажности на грядках часто развивается антракноз. Он поражает листья, на них появляются пятна, и листва опадает.
Лучшей профилактикой болезни является использование капельного полива. В этом случае вода не попадает на листья, и риск заболевания сокращается.
Мучнистая роса проявляется в небольших пятнах, которые постепенно покрывают листья полностью.
Для борьбы с ней нужно опрыскивать растение раствором из мыла, пищевой соды и воды. Это средство подходит и для лечения, и для профилактики.
Опубликовано: Светлана Репина
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