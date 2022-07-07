Агрономы рассказали, что нужно делать с жимолостью после сбора урожая

Чтобы получить хороший урожай жимолости в следующем году, необходимо обеспечить растению правильный уход после уборки урожая.

Кусты нужно подкормить. Лучше всего для этой цели подходит древесная зола. В ней содержится множество полезных веществ, в том числе калия.

Перед использованием золу тщательно измельчают, чтобы она превратилась в порошок. Землю под кустами очищают от сорняков, рыхлят, а затем рассыпают золу. После внесения подкормки необходим хороший полив.

Поливать растение нужно регулярно даже после уборки урожая. Исключение – периоды затяжных дождей.

Подкормить жимолость можно настоем крапивы. Растение измельчают, заливают теплой водой, закрывают крышкой и настаивают сутки. После этого настой разбавляют и применят в качестве корневой подкормки или для обработки по листу.

Можно сделать хлебное удобрение, залив остатки хлеба теплой водой и подержав сутки под закрытой крышкой. Затем концентрат разбавляют водой в соотношении 1:2 и поливают кусты.

С кустов нужно удалить высохшие и сломанные ветки. Жимолость обрезают предварительно продезинфицированным острым инструментом.

Все срезы следует обработать специальной краской либо садовым варом, иначе в ранки может попасть инфекция или проникнуть вредители.