Кадыров анонсировал наступление ВС РФ на Киев для ликвидации боевиков из Чечни
Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска обязаны уничтожить чеченских националистов, сбежавших в Киев для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
7 июля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что получил информацию о том, что существуют сбежавшие из Чечни военные, которые расположились в Киеве и перешли на сторону вооружённых сил Украины, уже принимая участия в вооружённом конфликте против российских сил спецоперации.
По данной причине Кадыров признался, что он настаивает на возобновлении наступления ВС России на киевское направление фронта для полной зачистки украинской столицы от сепаратистов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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