Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска обязаны уничтожить чеченских националистов, сбежавших в Киев для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

7 июля глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что получил информацию о том, что существуют сбежавшие из Чечни военные, которые расположились в Киеве и перешли на сторону вооружённых сил Украины, уже принимая участия в вооружённом конфликте против российских сил спецоперации.

По данной причине Кадыров признался, что он настаивает на возобновлении наступления ВС России на киевское направление фронта для полной зачистки украинской столицы от сепаратистов.