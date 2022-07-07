Кива: десять членов правительства Украины готовы перейти на сторону РФ

7 июля экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил, что не менее десяти украинских высокопоставленных политиков хотят перейти на сторону России.

Утром четверга бывший украинский депутат Илья Кива сообщил, что к текущему моменту ещё два парламентария Верховной рады Украины сложили свои полномочия и публично заявили о готовности перейти на сторону России, поддержав российскую военную спецоперацию на территории украинского государства.

По словам Кивы, не менее десяти высокопоставленных украинских политиков намереваются перейти на сторону РФ и могут связаться с ним по телефону в ближайшее время с целью получить консультации на тему перехода на сторону Москвы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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