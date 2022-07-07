Давыдов: ЕС и Украина пытались остановить членство РФ и Беларуси во ВТамО
Заместитель главы Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов утверждает, что Украина и страны Евросоюза пытались приостановить полномочия России и Беларуси во Всемирной таможенной организации.
Утром четверга замглавы ФТС России Руслан Давыдов сообщил, что государства-члены Европейского союза вместе с Украиной произвели незаконную попытку прекратить полномочия российского государства во Всемирной таможенной организации с целью подорвать мировую логистическую инфраструктуру.
По словам Давыдова, Россия смогла поучаствовать в заседании ВТамО, состоявшегося 23-25 июня, в результате чего была достигнута договорённость не исключать Россию из данного сообщества.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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