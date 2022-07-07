Брэд Пит признался, что неизлечимо болен
58-летний актер заявил, что у него прозопагнозия, которая лишает возможности человека узнавать лица людей.
Звезда Голливуда Брэд Питт рассказал о своей неизлечимой болезни.
58-летний актер считает, что у него - прозопагнозия, которая лишает способности узнавать лица, однако сохраняет способность распознавать предметы.
По словам Брэда Пита, ему трудно узнавать знакомых и друзей, и он всегда опасается, что его близкие могут посчитать его эгоистичным, высокомерным либо отстраненным. Актер заявил, что ему "никто не верит".
О своей болезни он впервые заговорил в 2013 году. Тогда артист поделился, что многие из его коллег полагают, будто он не уважает окружающих, и это расстраивает.
Правда, врачи официально не поставили знаменитости такой диагноз.
В марте нынешнего года стало известно, что актер Брюс Уиллис уходит из кино в связи с проблемами со здоровьем. У него диагностировали афазию, которая затрагивает разные формы речевой деятельности, а потом приводит к полной утрате говорить, читать и писать.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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