Брэд Пит признался, что неизлечимо болен

58-летний актер заявил, что у него прозопагнозия, которая лишает возможности человека узнавать лица людей.

Звезда Голливуда Брэд Питт рассказал о своей неизлечимой болезни.

58-летний актер считает, что у него - прозопагнозия, которая лишает способности узнавать лица, однако сохраняет способность распознавать предметы.

По словам Брэда Пита, ему трудно узнавать знакомых и друзей, и он всегда опасается, что его близкие могут посчитать его эгоистичным, высокомерным либо отстраненным. Актер заявил, что ему "никто не верит".

О своей болезни он впервые заговорил в 2013 году. Тогда артист поделился, что многие из его коллег полагают, будто он не уважает окружающих, и это расстраивает.

Правда, врачи официально не поставили знаменитости такой диагноз.

В марте нынешнего года стало известно, что актер Брюс Уиллис уходит из кино в связи с проблемами со здоровьем. У него диагностировали афазию, которая затрагивает разные формы речевой деятельности, а потом приводит к полной утрате говорить, читать и писать.