Эксперты подсказали, какие продукты нужно есть, чтобы не толстеть

Как показывают исследования, привычки в еде напрямую влияют на потерю либо набор веса.

Индекс сытости — это показатель того, насколько человек удовлетворен едой. Это помогает меньше есть и сжигать больше калорий в целом. Некоторые продукты при употреблении в больших количествах содержат меньше калорий, чем другие, из-за их меньшей энергетической плотности и веса.

И их гораздо больше, чем можно себе предположить. Какие продукты должны быть в рационе у людей, которые не хотят поправляться?

Овсянка

Овсянка — это цельнозерновой углевод, высокое содержание клетчатки делает ее хорошим источником питания. Овсянка — один из самых удобных вариантов завтрака, так как ее легко приготовить.

Помимо снижения уровня сахара в крови и замедления пищеварения, бета-глюкан, который содержится в больших количествах в овсянке, помогает предотвратить увеличение веса.

Яйца

Это отличный способ получить хорошую дозу белка в рационе. Американская кардиологическая ассоциация теперь признает яйца одним из самых здоровых продуктов. После употребления яиц чувство голода исчезает надолго. В яйцах содержатся все девять незаменимых аминокислот, что делает их полноценным источником белка.

Рыба

Рыба богата белком и омега-3 жирными кислотами, а также содержит мало жира, что делает ее здоровым выбором. Согласно многочисленным исследованиям, рыба не только менее калорийна, но и более полезна, чем другие виды мяса.

Согласно результатам недавнего исследования, по сравнению с говядиной потребление рыбы привело к снижению потребления калорий на 11 процентов.

Яблоки

Нет никакой разницы в содержании питательных веществ и витаминов в яблоках по сравнению с другими фруктами. Яблоки содержат клетчатку, известную как пектин, которая полезна для пищеварения в дополнение к другим питательным веществам, которые они обеспечивают.

Творог

Творог содержит ряд витаминов и минералов, таких как витамин B, фосфор, кальций и селен, и это лишь некоторые из них. Его насыщающие свойства идентичны свойствам яиц, поэтому творог дает чувство сытости на долгое время.

Апельсин

Апельсин среднего размера содержит всего 80 калорий, что является очень низким показателем калорийности. Согласно результатам недавнего исследования, цитрусовые могут помочь в поддержании здорового уровня холестерина и глюкозы в крови.

Поскольку апельсины имеют высокую концентрацию витамина С, они особенно хороши для иммунной системы.

Клубника

Ягоды богаты мощными антиоксидантами с противовоспалительными свойствами. Полифенолы полезны для организма и содержатся в изобилии в ягодах и ягодоподобных продуктах. В ягодах больше витамина С, чем в апельсинах, но в клубнике меньше сахара.

Одна чашка этих ягод содержит всего 50 калорий и богата калием, клетчаткой и другими минералами. Они также содержат много антиоксидантов. В нем мало соли, жиров и холестерина, что делает ягоды отличным вариантом обеда для всех, кто пытается сбросить или поддерживать вес.

Постное мясо

Постная говядина — отличный вариант для похудения, поскольку она насыщает. Несколько исследований показывают, что те, кто регулярно ест нежирное мясо, съедают меньше во время следующего приема пищи.

Попкорн

Подавляющее большинство людей считают, что попкорн содержит много жира, что не соответствует действительности. Так как он богата клетчаткой и обеспечивает чувство сытости в течение более длительного периода времени, это фантастическая альтернатива пустым калориям.

Отварной картофель

Широко известно, что картофель содержит значительное количество углеводов, поэтому его часто избегают те, кто пытается похудеть или снизить потребление калорий. Однако это заблуждение, и оно может быть даже полезным в контексте контроля веса и усилий по его снижению.

Калории, обеспечиваемые резистентным крахмалом, который обеспечивает четыре калории на грамм картофеля, являются значительным улучшением по сравнению с калориями, обеспечиваемыми обычным крахмалом. Картофель содержит высокую концентрацию витаминов, клетчатки и резистентного крахмала (одна калория на грамм).

Баклажан

Баклажан является одним из самых недооцененных низкокалорийных овощей. Достаточно приготовить одну форму для запекания без масла. И самое замечательное, что в каждой порции всего 24 калории.

Антиоксиданты, такие как содержащиеся в баклажанах, полезны для общего состояния здоровья организма. Он содержит витамины B6, C и K, а также ниацин, фосфор, марганец и тиамин.

Арбуз

Согласно новому исследованию, употребление большого количества фруктов может помочь похудеть, а также улучшить общее состояние здоровья и самочувствие. Говорят, что арбуз содержит до 92 процентов воды, что соответствует его названию и описанию.

Всего 30 калорий на порцию и высокое содержание воды позволяют долгое время чувствовать себя сытым и довольным. В нем такое же количество минералов и витаминов, как и в других фруктах. В конце концов, он содержит аргинин, который, как было показано в исследованиях, помогает снизить уровень жира в организме.

Латук

Салат содержит много минералов и витаминов, включая железо, фолиевую кислоту, витамины А и С и витамин К. Он также является хорошим источником пищевых волокон.

Салат-латук содержит минимум калорий, около 10-20 калорий на чашку в зависимости от сорта.

Огурец

Огурцы, как и другие продукты на водной основе, обладают гидратирующими свойствами, что объясняет, почему их часто включают в напитки для детоксикации, чтобы помочь похудеть.

Кале

Капуста – это хорошо известный овощ, который помогает похудеть. Кале низкокалорийна и богата белком, поэтому она может помочь чувствовать себя сытым дольше.

Чашка капусты содержит 33 калории, 2,5 грамма клетчатки и 3 грамма белка. Недавно опубликованные исследования показывают, что употребление в пищу капусты и других зеленых овощей может помочь избавиться от абдоминального жира, а также других типов жира, присутствующих во всем теле.

Помидоры

Давно доказано, что помидоры улучшают состояние кожи и общее состояние здоровья. Еще одним преимуществом является то, что их легко включать в различные блюда и закуски. Помидоры также содержат мало жира и калорий и богаты калием, хромом, фолиевой кислотой и клетчаткой, а также другими минералами.

Несмотря на то, что помидоры богаты пищевыми волокнами, многие люди не знают об этом факте. Потребление помидоров как следствие этого может помочь вам похудеть за счет уменьшения потребления калорий, что полезно.

Черника

Черника содержит высокую концентрацию антиоксидантов по сравнению с другими фруктами и овощами. Отличное дополнение к йогурту, хлопьям или даже тесту для блинов.

Эта ягода также является отличным источником клетчатки и помогает организму сжигать жир.

Грейпфрут

Этот фрукт, известный своей способностью дольше сохранять чувство сытости, является отличной закуской. Грейпфруты богаты клетчаткой, которая может помочь снизить уровень сахара в крови у некоторых людей.

В нем присутствуют магний, калий и витамин С, и все они полезны для иммунной системы. Содержание витамина С в грейпфруте составляет 60% от рекомендуемой суточной нормы.

Мускусная дыня

Мускусная дыня на 95 процентов состоит из воды, что делает ее довольно сытным блюдом, несмотря на то, что в одной порции всего 55 калорий. Она также содержит дополнительные минералы, такие как витамины А, С и калий. Грейпфруты очень полезны для здоровья.

Брокколи

Брокколи — один из самых питательных продуктов, которые можно употреблять, чтобы улучшить свою физическую форму и здоровье. Он также является отличным источником питательных веществ, таких как витамины А, С, К и Е, а также пищевых волокон.

В брокколи всего 31 калория, является наиболее примечательным свойством этого овоща.

Цветная капуста

Считается, что цветная капуста вкуснее брокколи, и поэтому она является наиболее широко потребляемым овощем. Считается, что цветная капуста из-за высокой концентрации фолиевой кислоты, клетчатки и витаминов С и К эффективна для профилактики различных заболеваний.

Диета с высоким содержанием цветной капусты — отличный способ похудеть и улучшить общее состояние здоровья.

Сельдерей

Культивируемый сельдерей является одним из тех блюд, которые сытны и содержат мало калорий из-за высокого содержания воды в листьях сельдерея (до 95 процентов). Сельдерей богат фолиевой кислотой, клетчаткой, калием и витаминами А, С и К.

Темный шоколад

Темный шоколад содержит более высокий процент чистого какао-масла, чем молочный шоколад, который является хорошим источником стеариновой кислоты. Он переваривается дольше, что приводит к большему ощущению удовольствия после одной дозы, чем молочный шоколад.

В то время как черный шоколад содержит антиоксиданты, которые полезны как для физического, так и для психического здоровья, белый шоколад их не содержит.

Лосось

Лосось — один из самых полезных продуктов, поскольку он является хорошим источником жирных кислот омега-3. Когда дело доходит до поддержания оптимального здоровья, омега-3 жирные кислоты имеют решающее значение.

Лосось, приготовленный или сырой, очень полезен для здоровья. Кроме того, он может оказывать благотворное влияние на уменьшение воспаления, а также на уровень холестерина и артериального давления. На самом деле, диетологи советуют тем, кто пытается похудеть, включать лосось в свой ежедневный план питания.

Утка

Утиное мясо, вопреки распространенному мнению, является одним из самых постных видов мяса. Учитывая высокое содержание белка в утке и преимущества для здоровья сердца, вполне вероятно, что употребление в пищу утки может помочь похудеть, ограничив желание есть нездоровую пищу и фаст-фуд.

Продукты с высоким содержанием белка, такие как утка, могут помочь в потере веса, поддержании здоровья и общем состоянии здоровья.

Бобы

Несмотря на то, что фасоль уже давно признана полезной для здоровья, потребление фасоли по-прежнему ограничено во многих частях мира. Фасоль, согласно некоторым источникам, содержит высокую концентрацию растворимой клетчатки, которая может помочь уменьшить воспаление в пищеварительной системе.

Фасоль содержит питательные вещества и минералы, которые помогут похудеть. Это поможет вам избежать переедания, поскольку высокое содержание белка и клетчатки в фасоли дольше сохраняет чувство сытости. Фасоль — это продукт с высоким содержанием белка и клетчатки, который легко приготовить.

Болгарский перец

Его преимуществом является то, что одна чашка сладкого перца содержит в три раза больше витамина С, чем рекомендуется для взрослых. Разнообразные специи, включая паприку и кайенский перец, можно использовать практически в каждом рецепте, и он особенно популярен среди тех, кто любит острую и острую пищу.

Поскольку болгарский перец имеет высокую концентрацию витаминов и минералов, а также антиоксидантов, он может помочь в профилактике болезней, а также способствовать снижению веса.

Тунец

Приготовить тунца просто, особенно если его купить в консервированном виде, и это одна из самых полезных рыб для употребления. Тот факт, что тунец консервирован, гарантирует, что он необработан и имеет ряд преимуществ для здоровья, несмотря на то, что он предварительно упакован.

Тунец популярен среди бодибилдеров и фитнес-моделей, так как он богат белком и способствует похудению.