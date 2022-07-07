Sky News: экс-советник министра обороны США предупредил об исчезновении Украины с карты мира
Американский полковник Дуглас Макгрегор уверен, что в скором времени Украина может закончить своё существование в качестве самостоятельной страны.
7 июля экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор дал австралийскому телеканалу Sky News Australia интервью, где высказал своё мнение об нынешней ситуации на Украине и в мире.
Макгрегор заявил, что необходимо прекратить поставки оружия на Украину, чтобы закончить боевые действия, ведь в противном случае Украина может исчезнуть с политической карты мира.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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