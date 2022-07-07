У Лаймы Вайкуле обострилась ситуация с онкологией, она отменила фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala

Поклонники считают, что переезд Аллы Пугачевой в Юрмалу вызван желанием поддержать подругу в трудную минуту.

Как сообщает Космополитен, у 68-летней Лаймы Вайкуле - серьезные проблемы со здоровьем, ее 73-летняя коллега и подруга Алла Пугачева поддерживает звезду.

Примадонна еще в конце февраля вместе с мужем и детьми улетела из России в Израиль, а недавно семейство переехало в Юрмалу. Поклонники решили, что это связано с желанием поддержать Лайму Вайкуле. У латвийской исполнительницы произошел рецидив онкологический болезни.

Издание напоминает, что Лайма еще в конце 80-х пережила рак молочной железы, и тогда удалось достичь ремиссии, однако болезнь вернулась.

Вайкуле находится в тяжелом состоянии, не выходит на публику, чтобы ее никто не видел. Телеграм-канал «НеМалахов» сообщает, что Пугачева остается рядом.

Как стало известно, в этом году отменен фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala, который организует Вайкуле. Ранее мероприятие дважды отменяли из-за коронавируса.

На сайте фестиваля заявлено, что из-за текущих политических решений "невозможен въезд в Латвию многих артистов и сотрудников, задействованных в фестивале". Деньги за билеты не возвращаются, мероприятие перенесли на следующий год.

Ранее, нынешней весной, Лайма подтвердила, что у нее есть проблемы со здоровьем, по этой причине она вылетела в США. В апреле - вернулась назад в Латвию.