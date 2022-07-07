Дачные эксперты рассказали, как приготовить суперотраву против тли на смородине

Мало кто знает, но для этих целей большой эффект дает использование знакомого всем одуванчика.

Вредители в жару, как правило, активизируются. Когда растения плодоносят, бороться с такими насекомыми с помощью химикатов не всегда безопасно.

Но есть экологичные способы избавления от той же тли, от которой зачастую страдает смородина. Эффект при этом впечатляющий.

Как приготовить это суперсредство? Нужно взять 400 гр. мелко нарубленных свежих листье и корневищ одуванчика, залить 10 л теплой воды, поставить на малый огонь, накрыть крышкой и томить 2 часа.

Ведро с отваром поставить у куста и обмакивать в него макушки смородины. Время "купания" - минут десять. Для большего удобства можно закрепить макушку в воде с помощью веревки.

Повторить операцию таким же образом и с другими кустами ягоды. После горячей "ванны" опрыскать остатками воды все растения. Тля после этого исчезнет.