Bloomberg назвал уловку Путина, которая позволила «переиграть Запад»
Издание Bloomberg заявило, что президент России Владимир Путин предпринял уловку, которая подняла цены на нефть.
Bloomberg 7 июля опубликовал статью, в которой рассказал, что Россия в данный момент нивелирует эффект от западных санкций благодаря высокой цене на энергоресурсы и экономическим мерам, позволившим стабилизировать российский рубль.
Журналисты отмечают, что Запад добивался обрушения российской экономики, однако РФ находится на пути к меньшему спаду экономики.
Предполагается, что рост добычи нефти в РФ сократил влияние США и ЕС на мировом рынке.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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