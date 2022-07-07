Bloomberg назвал уловку Путина, которая позволила «переиграть Запад»

Издание Bloomberg заявило, что президент России Владимир Путин предпринял уловку, которая подняла цены на нефть.

Bloomberg 7 июля опубликовал статью, в которой рассказал, что Россия в данный момент нивелирует эффект от западных санкций благодаря высокой цене на энергоресурсы и экономическим мерам, позволившим стабилизировать российский рубль.

Журналисты отмечают, что Запад добивался обрушения российской экономики, однако РФ находится на пути к меньшему спаду экономики.

Предполагается, что рост добычи нефти в РФ сократил влияние США и ЕС на мировом рынке.