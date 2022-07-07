Французы осудили Макрона за слив переговоров с Путиным

Читатели французской газеты Le Figaro осудили президента Франции Эммануэля Макрона за его слова на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным.

РИА Новости 7 июля опубликовали материал, в котором собрали комментарии читателей газеты Le Figaro по поводу слитого фрагмента переговоров президентов Путина и Макрона.

Пользователь с ником Gentilhomme Vieille Canalle 381 написал, что после данного слива Макрон лишился доверия глав ведущих государств.

Yaka51 сравнил Эммануэля Макрона с королем-солнце и назвал его высокомерным.

Vincent cublac считает произошедшее дипломатической ошибкой французского лидера, которая привела к утрате доверия между Москвой и Парижем.