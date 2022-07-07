Французы осудили Макрона за слив переговоров с Путиным
Читатели французской газеты Le Figaro осудили президента Франции Эммануэля Макрона за его слова на переговорах с главой РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 7 июля опубликовали материал, в котором собрали комментарии читателей газеты Le Figaro по поводу слитого фрагмента переговоров президентов Путина и Макрона.
Пользователь с ником Gentilhomme Vieille Canalle 381 написал, что после данного слива Макрон лишился доверия глав ведущих государств.
Yaka51 сравнил Эммануэля Макрона с королем-солнце и назвал его высокомерным.
Vincent cublac считает произошедшее дипломатической ошибкой французского лидера, которая привела к утрате доверия между Москвой и Парижем.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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