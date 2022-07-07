В СМИ предупредили Галкина, что на него в Турции готовится "покушение"
Одна из жительниц Анталии запасается тухлыми яйцами, чтобы применить их в случае, если юморист будет плохо отзываться о власти в России.
Максим Галкин, покинувший Россию вместе с Аллой Пугачевой и детьми, успел дать несколько концертов в Израиле. Однако не все в этой стране разделяют его юмор, и недавно в звезду бросили яблоком прямо во время концерта. Прицелились хорошо: яблоко попало в глаз.
А теперь, как стало известно Экспресс Газете, на Галкина готовится "покушение" уже в Турции. Одна из жительниц Анталии заявила, что готовится к встрече с артистом основательно.
Подготовка заключается в назапашивании тухлых яиц. И, если Максим опять будет поливать грязью власти России, яйца пойдут в дело: женщина будет метать их в юмориста.
Максиму посоветовали быть осмотрительнее, иначе на всех концертах к нему будут прилетать "снаряды".
При этом поклонники пишут, что Примадонну ждут в России. Многие из них верят, чтол она вернется в Москву к осени, когда начнется учебный год у ее младших детей Гарри и Лизы.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»
Кадыров планирует дойти до Киева и уничтожить всех террористов
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград
Посольство Британии в России отказалось использовать новый адрес
Алиханов допустил запрет на экспорт и импорт товаров в РФ из Прибалтики