В СМИ предупредили Галкина, что на него в Турции готовится "покушение"

Одна из жительниц Анталии запасается тухлыми яйцами, чтобы применить их в случае, если юморист будет плохо отзываться о власти в России.

Максим Галкин, покинувший Россию вместе с Аллой Пугачевой и детьми, успел дать несколько концертов в Израиле. Однако не все в этой стране разделяют его юмор, и недавно в звезду бросили яблоком прямо во время концерта. Прицелились хорошо: яблоко попало в глаз.

А теперь, как стало известно Экспресс Газете, на Галкина готовится "покушение" уже в Турции. Одна из жительниц Анталии заявила, что готовится к встрече с артистом основательно.

Подготовка заключается в назапашивании тухлых яиц. И, если Максим опять будет поливать грязью власти России, яйца пойдут в дело: женщина будет метать их в юмориста.

Максиму посоветовали быть осмотрительнее, иначе на всех концертах к нему будут прилетать "снаряды".

При этом поклонники пишут, что Примадонну ждут в России. Многие из них верят, чтол она вернется в Москву к осени, когда начнется учебный год у ее младших детей Гарри и Лизы.