Завязались плоды арбузов: эксперты подсказали, как их укрупнить и увеличить урожай в целом

Эта ягода нуждается в "стрижке", особенно, если растет в средней полосе. Лишние плети нужно удалить, так же, как и плоды.

Арбуз все чаще входит в список возделываемых кульутр в средней полосе. Однако вырастить крупную сочную ягоду получается не у всех.

Тем временем, есть методики, которые позволяют получить в сезон полноразмерные ягоды даже в климате, который для арбузов не характерен.

Для этого нужно удалить лишние плети и нормировать количество плодов. Чем севернее регион, тем меньше нужно оставлять плодов на стебле - как. собственно, и самих стеблей.

На каждом из стеблей надо оставить по 2-3 плода, и тогда они смогут вырасти до 3 кг. 

Когда сформируется нужное количество плодов, главный стебель у арбузов нужно прищипнуть. Чтобы растущую ягоду защитить от загнивания, нужно подложить под нее кусок картона, фанеры и так далее.

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

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