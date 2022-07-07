BBC: 50 политических деятелей вышли из состава правительства Джонсона

Пятьдесят членов правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ушли в отставку.

Согласно информации британских телеканалов BBC и Sky News в четверг, 7 июля 2022 года, премьер-министр Британии Борис Джонсон остался без пятидесяти политических деятелей, которые входили в состав его правительства.

Ушли в отставку уже четыре министра, практически двадцать замминистров и несколько чиновников, уставшие от постоянных скандалов и недовольные политикой действующего премьера Джонсона .