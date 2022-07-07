BBC: 50 политических деятелей вышли из состава правительства Джонсона
Пятьдесят членов правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ушли в отставку.
Согласно информации британских телеканалов BBC и Sky News в четверг, 7 июля 2022 года, премьер-министр Британии Борис Джонсон остался без пятидесяти политических деятелей, которые входили в состав его правительства.
Ушли в отставку уже четыре министра, практически двадцать замминистров и несколько чиновников, уставшие от постоянных скандалов и недовольные политикой действующего премьера Джонсона .
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»
Кадыров планирует дойти до Киева и уничтожить всех террористов
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград
Посольство Британии в России отказалось использовать новый адрес
Алиханов допустил запрет на экспорт и импорт товаров в РФ из Прибалтики