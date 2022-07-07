Посольство Британии в России отказалось использовать новый адрес

Посольство Великобритании в России отказалось признавать безымянную территорию у посольства площадью ЛНР.

Представители дипломатической миссии Соединенного Королевства в РФ 7 июля сообщили, что считают верным свой прежний адрес – Смоленская набережная, 10.

Ранее московский департамента городского имущества переименовал безымянную территорию около посольства Великобритании в площадь Луганской Народной Республики.

Это привело к тому, что адрес дипмиссии в адресном реестре изменился на площадь ЛНР, владение 1.

На сайте посольства Великобритании указан адрес Смоленская набережная, 10.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

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