Посольство Британии в России отказалось использовать новый адрес
Посольство Великобритании в России отказалось признавать безымянную территорию у посольства площадью ЛНР.
Представители дипломатической миссии Соединенного Королевства в РФ 7 июля сообщили, что считают верным свой прежний адрес – Смоленская набережная, 10.
Ранее московский департамента городского имущества переименовал безымянную территорию около посольства Великобритании в площадь Луганской Народной Республики.
Это привело к тому, что адрес дипмиссии в адресном реестре изменился на площадь ЛНР, владение 1.
На сайте посольства Великобритании указан адрес Смоленская набережная, 10.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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