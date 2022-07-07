Global Times: конфликт на Украине создаёт риск начала ядерной войны в мире

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин поделился своими опасениями о начале ядерной войны в мире из-за обострения украинского кризиса.

7 июля китайский таблоид Global Times, ссылаясь на мнение авторитетного военного эксперта Сун Чжунпина, предупредило мировую общественность о возможном исходе украинского конфликта.

Согласно заявлению Чжупина, если конфликт не решится в ближайшее время, то это может привести к прямому противостоянию между РФ и блоком НАТО, что может стать причиной ядерной войны в Европе. Также эксперт отметил, что большинство европейцев не желают принимать участия в боевых действиях и осуждают политику США в отношении Украины.