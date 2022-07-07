Токаев поручил проработать Транскаспийский маршрут для поставок нефти
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить возможность экспорта нефти из Казахстана через Каспийское море.
Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал указание подчиненным заняться применением Транскаспийского маршрута для экспорта нефти.
Отмечается, что экспорт по новому маршруту должен быть возможен в том числе из нефтегазового месторождения Тенгиза.
Ранее Токаев предложил главе Евросовета Шарлю Мишелю покупать казахскую нефть вместо российской.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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