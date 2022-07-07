Токаев поручил проработать Транскаспийский маршрут для поставок нефти

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить возможность экспорта нефти из Казахстана через Каспийское море.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал указание подчиненным заняться применением Транскаспийского маршрута для экспорта нефти.

Отмечается, что экспорт по новому маршруту должен быть возможен в том числе из нефтегазового месторождения Тенгиза.

Ранее Токаев предложил главе Евросовета Шарлю Мишелю покупать казахскую нефть вместо российской.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 