После ссор с соседями Анастасия Волочкова поставила на участке зеркальный забор

Реализовать эту идею балерине помог ее новый знакомый Джехангир Мансуров. Звезда утверждает, что их связывает простая дружба.

Анастасия Волочкова похвасталась в соцсетях изменениями на участке своего загородного дома. 46-летняя балерина установила там забор, который представляет собой лишь одно сплошное зеркало, сообщает Вокруг ТВ.

По словам экс-примы Большого, в него можно не только смотреться, но и репетировать, если поставить напротив станок. Но самой главной функцией строения остается защита хозяйки от чужих глаз, и прежде всего - от соседских.

В подписи к видео Анастасия уточнила, что реализовать идею ей помог новый знакомый Джехангир Мансуров.

О знакомстве Волочковой с молодым предпринимателем СМИ узнали на прошлой неделе. Балерина выложила видео, показав, как проводит с ним время. Пара при этом слушала романтическую музыку и держалась за руки.

Артистка опровергла слухи, будто она нашла молодого бойфренда, заявив, что они "просто дружат".

С начала года Волочкова успела закрутить ряд романов. Ее предпоследним ухажером оказался 24-летний Дмитрий Корнеев.

А перед этим балерина встречалась с Сергеем Кузнецовым. Пара была вместе всего месяц, а причиной расставания, по словам Анастасии, стало то, что Сергей использовал ее ради пиара.