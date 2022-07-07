В России появился самый дорогой препарат в мире Zolgensma для лечения СМА
В Россию начали официально поставлять самый дорогостоящий медицинский препарат в мире Zolgensma для лечения СМА у детей.
Центр развития перспективных технологий сообщил СМИ, что в России стартовали официальные продажи самого дорогого в мире препарата Zolgensma, цена которого составляет 2,125 миллиона долларов.
Лекарственный препарат Zolgensma применяется для лечения у детей в возрасте до двух лет спинальной мышечной атрофии, который способен излечить ребёнка от генетического заболевания лишь одним уколом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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