В России появился самый дорогой препарат в мире Zolgensma для лечения СМА

В Россию начали официально поставлять самый дорогостоящий медицинский препарат в мире Zolgensma для лечения СМА у детей.

Центр развития перспективных технологий сообщил СМИ, что в России стартовали официальные продажи самого дорогого в мире препарата Zolgensma, цена которого составляет 2,125 миллиона долларов.

Лекарственный препарат Zolgensma применяется для лечения у детей в возрасте до двух лет спинальной мышечной атрофии, который способен излечить ребёнка от генетического заболевания лишь одним уколом.