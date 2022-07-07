Пискорский: НАТО не поможет Польше в случае войны с РФ на территории Украины
Бывший польский депутат Матеуш Пискорский сообщил, что НАТО не окажет помощи Польше в случае начала войны с Россией.
7 июля экс-депутат польского парламента Матеуш Пискорский прокомментировал многочисленные предложения граждан ввести собственный военный контингент на территорию западной Украины для защиты данных земель от возможно скорого наступления армии России на эту часть украинского государства.
По мнению Пискорского, подобная инициатива Польши будет расценена НАТО как самоличное вступление в войну с Россией, ввиду чего Североатлантический альянс не станет помогать Варшаве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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