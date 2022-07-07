Фанаты посоветовали истощавшей Нетребко проверить здоровье

В последнее время оперная дива Анна Нетребко заметно похудела. Не всем понравилась не свойственная для всегда пышнотелой певицы худоба. "Аномальная худоба вам не идет, старит как-то!"

Фанаты известной в России и за рубежом оперной дивы Анны Нетребко обеспокоены внезапной худобой "бывшей пышки" и рекомендуют знаменитости проверить здоровье.

Нетребко вызвала беспокойство почитателей своего таланта, выложив в сеть новый снимок, где позирует заметно похудевшей в открытом летнем наряде. Этот кадр звезда мировой сцены сделала на прогулке на яхте.

Оперная дива облачена в легкий алый костюм состоящий из майки на тонких бретелях и коротких шортов. Стройность певицы пришлась не по душе подписчикам. Ей в срочном порядке посоветовали обратиться к врачу, так как худоба может быть признаком заболевания.

Аномальная худоба вам не идет, старит как-то!

Проверьте здоровье - срочно!

Что с ней происходит?

После начала спецоперации в Украине Анна Нетребко - одна из самых обсуждаемых знаменитостей в России. СМИ не упускает ни одного инфоповода, связанного с именем звезды оперы.

Стоит отметить, что негатив в соцсетях исполнительницы наблюдается лишь в первые минуты новой публикации. Нетребко тщательно "чистит" свой аккаунт, оставляя под снимками только похвалы.

К слову, в своих интервью исполнительница оперы заявляла, что готова сидеть даже на 3-ёх стульях, только бы не испортить отношения с поклонниками и из Европы, и из РФ.