Telegraph: Киев должен опасаться отставки Бориса Джонсона
Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может оставить киевский режим без поддержки.
Редактор британской газеты The Telegraph Кон Кафлин поделился своим мнением о печальных перспективах ухода с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для украинского правительства.
Кафлин заявляет, что у киевского режима есть все шансы остаться без поддержи Британии, ведь преемник Джонсона может не разделять желание действующего британского премьера делать всё возможное для Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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