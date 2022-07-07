Telegraph: Киев должен опасаться отставки Бориса Джонсона

Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может оставить киевский режим без поддержки.

Редактор британской газеты The Telegraph Кон Кафлин поделился своим мнением о печальных перспективах ухода с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для украинского правительства.

Кафлин заявляет, что у киевского режима есть все шансы остаться без поддержи Британии, ведь преемник Джонсона может не разделять желание действующего британского премьера делать всё возможное для Украины.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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