Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может оставить киевский режим без поддержки.

Редактор британской газеты The Telegraph Кон Кафлин поделился своим мнением о печальных перспективах ухода с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для украинского правительства.

Кафлин заявляет, что у киевского режима есть все шансы остаться без поддержи Британии, ведь преемник Джонсона может не разделять желание действующего британского премьера делать всё возможное для Украины.