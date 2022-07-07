Диетологи объяснили, почему в рационе человека обязательно должен быть щавель

Он помогает бороться с инсультом и инфарктом, способствует похуданию и просто насыщает организм полезными витаминами и минералами.

Щавель богат очень важными для организма витаминами. Буквально сто граммов свежих листье содержат более половины суточной нормы витамина C, порядка 30% витамина A, около 9% витаминов B2 и B6.

Микро- и макроэлементов в нем тоже достаточно. Но и это еще не все. Щавель способен понижать артериальное давление - данный факт установили пакистанские ученые Группы исследований сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, щавель защищает от микробов, понижает уровень «плохого» холестерина, сдерживает развитие раковых клеток. Он также улучшает пищеварение, служит стимулом для обмена веществ и работает, как желчегонное средство.

Питательная ценность щавеля всего 22-25 ккал на 100 гр., он практически состоит из воды и клетчатки. При регулярном потреблении щавель не только не дает набирать килограммы, но и помогает сжигать излишний жир.

Но есть и особенности. В частности, щавелевая кислота, которая в больших количествах не полезна для беременных, больных остеопорозом, реаматоидным артритом.

Крайне осторожно надо употреблять щавель и при панкреатите, холецистите, мочекаменной болезни, синдроме раздражённого кишечника, гастрите и язве желудка.