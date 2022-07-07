Джонсон уходит в отставку с поста премьера Британии на фоне массовых увольнений в Кабмине
Телеканал Sky News сообщил об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
7 июля британский телеканал Sky News сообщил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение об увольнении с государственного поста в связи с многочисленными уходами политиков из британского правительства ввиду недовольства выбранным Джонсоном курсом.
Телеканалы ITV и BBC также подтверждают информацию об отставке Бориса Джонсона, который должен лично сделать подобное заявление в ближайшие часы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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