Джонсон уходит в отставку с поста премьера Британии на фоне массовых увольнений в Кабмине

Телеканал Sky News сообщил об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

7 июля британский телеканал Sky News сообщил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение об увольнении с государственного поста в связи с многочисленными уходами политиков из британского правительства ввиду недовольства выбранным Джонсоном курсом.

Телеканалы ITV и BBC также подтверждают информацию об отставке Бориса Джонсона, который должен лично сделать подобное заявление в ближайшие часы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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