The Telegraph: Отставка премьера Великобритании Джонсона несет угрозу для Киева

Издание The Telegraph пишет, что Украине стоит опасаться ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.

Журналист The Telegraph Кон Кафлин 7 июля опубликовал статью, в которой рассказал о негативных последствиях отставки Бориса Джонсона для Украины.

Кафлин сказал, что многие британские политики выступают за активную поддержку Украины, поэтому Соединенное Королевство не перестанет играть большую роль в российско-украинском конфликте.

В то же время журналист называет вероятным, что следующий премьер-министр Великобритании не будет настолько же активно поддерживать Киев.

Борис Джонсон ушел в отставку 7 июля на фоне скандала из-за вечеринок в государственной резиденции на Даунинг-стрит.