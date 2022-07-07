The Telegraph: Отставка премьера Великобритании Джонсона несет угрозу для Киева
Издание The Telegraph пишет, что Украине стоит опасаться ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.
Журналист The Telegraph Кон Кафлин 7 июля опубликовал статью, в которой рассказал о негативных последствиях отставки Бориса Джонсона для Украины.
Кафлин сказал, что многие британские политики выступают за активную поддержку Украины, поэтому Соединенное Королевство не перестанет играть большую роль в российско-украинском конфликте.
В то же время журналист называет вероятным, что следующий премьер-министр Великобритании не будет настолько же активно поддерживать Киев.
Борис Джонсон ушел в отставку 7 июля на фоне скандала из-за вечеринок в государственной резиденции на Даунинг-стрит.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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