Сафронов считает, что Пугачёва могла заболеть из-за переживаний о родине

Известный российский художник Никас Сафронов долгое время дружит с Аллой Пугачёвой. Он не исключает вероятности, что Примадонна могла подорвать здоровье из-за переживаний в свете сложившейся ситуации в стране и мире.

Художник Никас Сафронов долгое время находится в тёплых взаимоотношениях с самой известной в России исполнительницей Аллой Пугачевой. Живописец предполагает, что певица после того, как уехала из РФ, могла сильно подорвать здоровье.

Сафронов признался, что отношения с Примадонной сошли на нет из-за того, что они давно не виделись. Художник узнает об артистке сегодня только из новостей. Он не исключает тот факт, что Алла Борисовна не выходит на связь из-за того, что серьёзно больна. А подорвал здоровье пожилой женщины стресс.

Я думаю она переживает за все что происходит, она все-таки состоялась в России и я думаю, что она могла и заболеть от переживаний. Она эмоциональный человек очень, тонкий, душевный, в эмоциях может совершить какую-то оплошность, но и может проникнуться каким-то восхищением.

Никас Сафронов считает, что скорее всего, покинула Примадонна Россию из-за своего эмоционального восприятия той ситуации, что сложилась в родном государстве и мире.

Более 4-ех месяцев знаменитая певица находится за рубежом. Сначала она с мужем и детьми пребывала в Израиле, теперь звёздное семейство остановилось в Юрмале.