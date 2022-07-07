Sky News: Джонсон уйдет в отставку сегодня

Телеканал Sky News сообщил о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может покинуть свой пост в четверг.

Телеканал Sky со ссылкой на источники сообщил, что Борис Джонсон возможно уйдет в отставку 7 июля.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что замминистра МИД Британии по делам Европы и США Кристофер Пинчер, назначенный Борисом Джонсоном, дебоширил в пьяном виде в лондонском клубе.

Джонсон извинился за назначение Пинчера, однако его действия уже вызвали бурю негодования в адрес самого Джонсона.