Sky News: Джонсон уйдет в отставку сегодня
Телеканал Sky News сообщил о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может покинуть свой пост в четверг.
Телеканал Sky со ссылкой на источники сообщил, что Борис Джонсон возможно уйдет в отставку 7 июля.
Ранее британские СМИ сообщили о том, что замминистра МИД Британии по делам Европы и США Кристофер Пинчер, назначенный Борисом Джонсоном, дебоширил в пьяном виде в лондонском клубе.
Джонсон извинился за назначение Пинчера, однако его действия уже вызвали бурю негодования в адрес самого Джонсона.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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