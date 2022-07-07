Лукашенко потребовал заставить белорусов работать

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об отношении к тунеядцам в стране.

Белорусский президент Александр Лукашенко обратился к чиновникам с приказом относительно безработных граждан нашей страны.

Также президент Республики Беларусь напомнил, что большинство преступлений совершается именно безработными и нетрезвыми.

Лукашенко потребовал от чиновников создать больше рабочих мест и заставить людей работать.

"Вы посмотрите, основные тяжелые преступления совершаются в нетрезвом состоянии, в основном безработными. Обратите на это внимание. Создайте им рабочие места и заставьте каждого работать", - заявил президент.