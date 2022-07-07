Лукашенко потребовал заставить белорусов работать
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об отношении к тунеядцам в стране.
Белорусский президент Александр Лукашенко обратился к чиновникам с приказом относительно безработных граждан нашей страны.
Также президент Республики Беларусь напомнил, что большинство преступлений совершается именно безработными и нетрезвыми.
Лукашенко потребовал от чиновников создать больше рабочих мест и заставить людей работать.
"Вы посмотрите, основные тяжелые преступления совершаются в нетрезвом состоянии, в основном безработными. Обратите на это внимание. Создайте им рабочие места и заставьте каждого работать", - заявил президент.
Опубликовано: Николай Скира
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