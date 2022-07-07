BBC и Sky News подтвердили уход Бориса Джонсона с поста премьера Британии

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение о собственном увольнении из-за несогласия правительства с его политикой.

Британские телеканалы Sky News, BBC и ITV со ссылкой на высокопоставленного парламентария Великобритании сообщили, что Борис Джонсон увольняется с поста премьер-министра страны из-за массовых отставок в британском Кабинете министров и парламенте.

Вместе с тем местные информагентства сообщают, что Джонсон до последнего отказывался увольняться и спорил с представителями собственной партии до поздней ночи.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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