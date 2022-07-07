Исчезла экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина, детей пришлось срочно перевезти к бабушке
Ранее женщина с дочками убежала от матери и обвинила ее в заражении сифилисом, многие считают, что Алиса нуждается в помощи.
Поклонники и подписчики Алисы Казьминой обеспокоены ее исчезновением. Если весной на ее странице в соцсетях то и дело появлялись шокирющие посты, то теперь экс-жена футболиста Андрея Арщрвина не выходит на связь.
Проблемы в жизни женщины начались, когда та познакомилась с Андреем Аршавиным. Футболист тогда жил с Юлией Барановской, но вскоре сделал предложение Алисе.
Казьмина ради Андрея бросила мужа и с двумя своими детьми перебралась в дом футболиста. Вскоре у пары родилась совместная дочка Есения, а после отношения пошли под откос.
Когда семейная жизнь стала рушиться, Алиса угодила в больницу. Как только врачи спасали женщину от одного недуга, давал знать другой. А затем пошли необратимые изменения — у Казьминой провалился нос.
Все это время рядом была мать Алисы Наталья Сарычева. Ее Алиса и обвинила в несчастьях. Она считает, что мать специально травила ее препаратами, способными вызвать сифилис.
Казьмина записала в убийцы свою мать, старшего сына и бывшего мужа. Из дома Сарычевой она сбежала вместе с дочками, а сын-выпускник остался на попечении бабушки.
Но с наступлением лета Алиса удалила все путанные откровения в соцсетях, и стала хранить молчание. Не появилась и на выпускном сына, которому 25 июня вручили школьный аттестат.
В последний раз женщину видели на улице в мае. Дочки Есения и Алиса вновь живут у бабушки. Подписчики предполагают, что сама Казьмина в больнице.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»
Медведев прогнозирует отставку Шольца и Дуды после увольнения Джонсона
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград
Джонсон хочет остаться премьером до избрания нового лидера партии
Алиханов допустил запрет на экспорт и импорт товаров в РФ из Прибалтики