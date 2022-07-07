Джонсон хочет остаться премьером до избрания нового лидера партии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет остаться на своем посту до осени, когда будет избран новый глава Консервативной партии.

Газета Guardian 7 июля сообщила, что Борис Джонсон уйдет в отставку с поста главы правительства, но сделает это только осенью.

На осень намечены выборы нового главы Консервативной партии. Ранее телеканал Sky News сообщил, что Борис Джонсон может уйти в отставку уже 7 июля.

Борис Джонсон подвергся критике после того, как вскрылся факт проведения вечеринок в государственной резиденции на Даунинг-стрит, которые проводились во время коронавирусных ограничений.

50 чиновников, занимавших высокие посты, уволились из правительства, объясняя это недоверием к Борису Джонсону.

Среди них были главы министерства финансов и министерства здравоохранения.

В мае в консервативной партии прошел вотум недоверия, когда 211 членов поддержали Джонсона, а 148 – высказались против него.